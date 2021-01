Energie

'Na de claimemissie was er een online borrel, geen uitbundig feest'

Fugro-topman Mark Heine zit bij investeerders in Londen om een half miljard euro te lenen. Juist op dat moment grijpt corona razendsnel om zich heen. De markt sluit, Fugro kan niet lenen, beleggers zijn wantrouwend, de beurskoers stort in. En Mark Heine? De ceo/alpinist kent nul twijfel: 'Fugro is geen bedrijf in distress geweest.'