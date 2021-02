Culemborg kiest

Heel gemiddeld en toch zeer divers: 'Microkosmos' Culemborg als spiegel van Nederland

Culemborg is misschien wel de meest gemiddelde stad van het land, zo zeggen deskundigen. Hier gaat de Randstad over in het meer landelijke Nederland. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen peilt het FD zes weken lang de stemming in het stadje aan de Lek. 'Als je een buitenlander in twee uur Nederland wil laten zien, ga dan naar Culemborg.'