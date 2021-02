Detailhandel

'Hoe moet ik mijn moeder ooit terugbetalen?'

Boos, verdrietig of verward. Ondernemers vinden steeds moeilijker hun weg in het woud van lockdowns, steunmaatregelen en gezondheidseisen. De MKB-noodlijn kan wat orde in de chaos brengen. Een van de tips: spar met een collega-ondernemer, bij voorkeur geen branchegenoot.