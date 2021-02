Buitenland

'Kamervragen over het buitenlandbeleid gaan vaak nergens over'

Sven Koopmans was jarenlang vredesonderhandelaar voor de VN en de Europese Unie in crisisgebieden. Als VVD-Tweede Kamerlid verbaasde hij zich de afgelopen vier jaar over de naïviteit en de prioriteiten in het parlement. Bij zijn afscheid: 'De EU moet meer “Turkije-deals“ met Afrika en het Midden-Oosten sluiten. Vluchtelingen in de regio opnemen in ruil voor geld.’