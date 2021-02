Achtergrondgesprekken

'Hoezo straalt de politie zonder hoofddoek “neutraliteit” uit?'

Voor de Tilburgse wethouder Esmah Lahlah (41) gaat het te vaak over haar hoofddoek. Ook bij de politie zouden hoofddoeken een non-issue moeten zijn, vindt de dochter van een bekeerde Nederlandse moeder en een Marokkaanse vader. 'Het gaat om je professionaliteit'. Tegelijk is ze niet gelukkig met de opkomst van Denk en Nida. Deel 10 in de serie Achtergrondgesprekken.