Auto

VW poogt met e-auto's 'verbrijzeld' imago schoon te wrijven

Volkswagen heeft iets goed te maken. Klaus Zellmer, afkomstig van sportwagenfabrikant Porsche, moet daar als VW's nieuwe chef marketing een belangrijke in rol spelen. 'In 2050 willen we volledig CO2-neutraal zijn, in de hele waardeketen.' Daarbij geldt: 'Onze hoogste prioriteit is winstgevendheid.'