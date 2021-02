Buitenland

Vervuild Louisiana kijkt hoopvol naar Biden

De uitstoot van 200 fabrieken tussen New Orleans en Louisiana’s hoofdstad Baton Rouge heeft dit gebied een sinistere bijnaam opgeleverd: Cancer Alley. Het vooral door zwarte Amerikanen bewoonde gebied moet een transformatie ondergaan, zei Joe Biden in zijn eerste toespraak over klimaat en schone energie. Maar de tegenkrachten zijn sterk. En hoe geloofwaardig is de nieuwe president?