Zorg

'Ik vind oversterfte bij 60-jarigen erger dan bij 85-jarigen'

De bekende hoogleraar veroudering Andrea Maier onderzoekt in Amsterdam, Melbourne en binnenkort Singapore de oorzaken van veroudering. Gaat corona het denken over ouderdom veranderen en wat zijn de gevolgen voor de gezondheidszorg? ‘Covid hoort erbij en verdient geen status aparte of aparte afdeling.’