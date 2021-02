Samenleving

Eén jaar corona: een krankzinnig sociaal en economisch experiment

We hadden het land zo goed ingericht, dachten we. Een polder tjokvol vol adviesorganen, toezichthouders en bestuurlijke kaders, en voor calamiteiten een uitstekende medische zorg. Tot een jaar geleden ook in Nederland de coronacrisis uitbrak. FD-redacteur Rob de Lange over twaalf maanden paniek, protest en pragmatisme.