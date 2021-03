Achtergrondgesprekken

'Er zijn dagen dat ik niet word uitgescholden, maar het kan elk moment gebeuren'

Sylvana Simons (50) heeft eigen voorbeelden te over van discriminatie. Maar ze vertelt er niet graag over. Geen zin om het te herbeleven. Nu wil ze Nederland minder racistisch maken met haar partij Bij1. Maar inclusie blijkt tijdens het interview een explosief onderwerp. 'Waar komt die vraag vandaan?!' Deel 11 in de serie Achtergrondgesprekken.