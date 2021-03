Culemborg kiest 'Culemborgers trekken zich geen bal aan van provinciegrenzen' Het lokale bestuur in Nederland drijft op een spinnenweb van honderden regionale samenwerkingsverbanden. Veel te complex en democratisch slecht te controleren, stelt de Culemborgse burgemeester Gerdo van Grootheest, die ziet dat de belangen van burgers ondersneeuwen.

