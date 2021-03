Verkiezingen 2021 Het merk Mark glanst, maar de sokkel wordt steeds brozer Na ruim tien jaar premierschap is Mark Rutte de partij ontstegen. De VVD is nog slechts het vehikel om het 'merk Mark' aan de man te brengen. De strategie lijkt ook nu succesvol, maar hoelang blijft het goed gaan? Het vacuüm rond Rutte is een uitgesteld electoraal risico.

