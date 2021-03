Bestuur 'Leg het ongemak op tafel bij de minister, desnoods twee of drie keer' Het ambtenarenkorps ligt onder vuur. Er is kritiek op de uitvoering van de toeslagenregeling en van de bijstand. Voormalig topambtenaren springen nu bij als interimmer. Een interview met oud-topambtenaar Siebe Riedstra over tegendruk en de kop-van-jut zijn.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Leg het ongemak op tafel bij de minister, desnoods twee of drie keer' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren