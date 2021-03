Achtergrondgesprekken 'Mij vonden ze een goede gast, maar ze wilden niet op een Marokkaan stemmen' PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim (35) praat liever over klimaat en coronavaccins dan over integratie en discriminatie. Maar de politicus snapt dat de samenleving nog niet zo ver is dat hij zijn afkomst als onderwerp links kan laten liggen. Deel 12 in de serie Achtergrondgesprekken.

