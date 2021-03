Bestuur 'Bedrijfsleven moet opstaan nu democratie onder druk staat' Juist nu de overheid de regie naar zich toetrekt, pleit een Amerikaanse hoogleraar voor een grotere rol van ondernemingen bij het duurzamer heropbouwen van de maatschappij na de corona-pandemie.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Bedrijfsleven moet opstaan nu democratie onder druk staat' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren