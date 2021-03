Foto: FD

'Beatrixziekenhuis gesloten om coronavirus: tiende patiënt bevestigd', kopte Het Financieele Dagblad op 1 maart 2020. In de dagen, weken en maanden daarna stapelen de artikelen over de uitbraak van de coronapandemie zich op: 'Kleine twintig besmettingen in Nederland', 'Rutte stapt over op crisismodus' en 'Steeds meer EU-landen plaatsen vraagtekens bij verdeling coronamiljarden'.

De krant berichtte over de enorme onzekerheid en de grote economische gevolgen. Daarmee had de lezer een realtimedashboard van de vrije val van de Nederlandse conjunctuur.

Dit is geen loze marketingslogan van de makers van het FD, maar een wetenschappelijk feit, zo leert onderzoek door Jasper de Winter en Dorinth van Dijk van De Nederlandsche Bank (DNB). Zij lieten complexe algoritmes los op bijna een miljoen artikelen die de afgelopen 36 jaar in het FD zijn verschenen. Daarmee brouwden ze een indicator die het sentiment in de krant vergelijkt met de stand van de economie. En die relatie blijkt opmerkelijk innig. 'De door ons ontwikkelde sentimentsindicator loopt parallel met de Nederlandse conjunctuur.'

Algoritmes

Wat zit er precies onder de motorkap van hun rekenmodel? 'Onze algoritmes zoeken in het FD naar woorden die op een sentiment duiden, zoals “daling”, “verlies” of “herstel”', vertelt De Winter. 'Het model is opgedeeld in vier hoofdcategorieën: financiële markten, het bedrijfsleven, economie en politiek. Zo kunnen we voor elk artikel niet alleen de sentimentscore vaststellen, maar ook zien waar die precies vandaan komt.'

Die verschillende scores bij elkaar optellen levert een barometer op van de Nederlandse economie. Aangezien er bijna dagelijks een nieuwe krant is, geeft die indicator een sneller en actueler beeld van de economische groei dan veelgebruikte maatstaven zoals die van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS komt pas 45 dagen na het einde van een kwartaal met de cijfers over de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. Dat zijn bovendien voorlopige cijfers die vaak later nog worden herzien.

Hoewel ze ook hebben gekeken naar de data van andere kranten, lag het volgens de onderzoekers voor de hand om te werken met artikelen van het FD. 'Wij wilden focussen op binnenlands financieel economisch nieuws, dat is precies waar jullie over schrijven.'

Bijna alle katernen bruikbaar

Zodoende konden ze bijna alle katernen van de krant gebruiken. Alleen de opinierubriek en de Engelstalige pagina die ooit in de krant stond, werden niet meegenomen, want die zouden alleen maar afleiden. Bij andere kranten hadden ze veel meer artikelen moeten overslaan. 'Als we een “gewoon” dagblad hadden genomen, was een substantieel van de artikelen irrelevant voor ons onderzoek. Dat zou extra ruis geven in de data', aldus Van Dijk.

De coronacrisis illustreerde mooi de actualiteitswaarde van de FD-indicator. Dat de pandemie de Nederlandse economie vorig jaar in maart een ongeëvenaarde schok bezorgde, is duidelijk te zien aan de bijna loodrechte lijnen omlaag. De onzekerheid en angst spatten van de pagina's, en worden ook opgepikt door het rekenmodel van DNB. Dat is zelflerend, waardoor het woorden zoals 'covid' en 'corona' al snel als zeer relevant beschouwt voor de Nederlandse economie. 'Als die woorden vaker voorkomen, worden ze op een gegeven moment vanzelf meegenomen', legt Van Dijk uit. 'Dat gebeurt niet op dag één, maar je ziet dat het algoritme de crisis tijdig oppikt.'

'Het is niet positief dat het sentiment door corona erg negatief is geworden, maar als onderzoekers zijn we daar natuurlijk blij mee, want het toont dat ons model werkt', vult De Winter aan.

Wat daarbij ook opvalt, is dat het negatieve sentiment in maart naar voren komt in alle deelcategorieën: in de politiek, het bedrijfsleven, maar ook in artikelen over de financiële markten en de economie. Het illustreert dat de coronacrisis de hele samenleving midscheeps raakte. Dit verschilt volgens De Winter duidelijk met de stand van de indicator rondom de financiële crisis, die in september 2008 in volle kracht uitbrak. 'Vanaf 2007 is de aanloop naar die crisis voornamelijk te zien aan de negatieve stemming rondom financiële markten', verklaart De Winter. 'Pas later, in 2008 en 2009, is de omslag in sentiment ook zichtbaar in de andere categorieën.'

Ook voorspellen

Het is voor elke financieel-economische krant een geruststelling dat zijn toon niet vals klinkt, en dat de vinger goed op de pols van de economie ligt. Maar het gaat nog verder, merken De Winter en Van Dijk op. 'De sentimentsindicator van het FD kan ook de richting van de Nederlandse conjunctuur goed voorspellen.'

Het idee om economische voorspellingen te doen aan de hand van nieuwssentiment, is niet nieuw. Begin jaren negentig van de vorige eeuw telde het Britse weekblad The Economist al dagelijks het aantal keer dat het woord 'recessie' opdook in de Britse kwaliteitskranten. Het bleek een goede indicator van komende recessies in het Verenigd Koninkrijk. Dat bleek ook het geval voor de populaire column Abreast of the Market in The Wall Street Journal. De inhoud daarvan bleek vooruit te lopen op de bewegingen van die dag op de New Yorkse beurzen.

Ook professionele beleggers en beurshandelaren gebruiken algoritmes die krantenkoppen scannen. Door sneller dan de rest op bedrijfsnieuws te reageren, proberen ze op koersbewegingen te anticiperen. Zo levert het Nederlandse bedrijf Semlab sentimentscores over aandelen aan onder meer klanten van Deutsche Börse en de zakenbankiers van JPMorgan. De scores variëren tussen de plus en min tien, waarbij een tien een koopsignaal is. Een min tien betekent verkopen.

Twee kwartalen vooruit

De DNB-onderzoekers richten zich echter niet op de waan van de dag. Zij proberen één à twee kwartalen vooruit te kijken. Het nieuwssentiment willen ze daarvoor gaan combineren met de instrumenten die DNB hier nu al voor gebruikt. Maar eerst gaan de heren verder met hun hun onderzoek. De komende tijd gaan ze de onderbouwing van hun algoritmes en de voorspellende waarde daarvan vastleggen in een wetenschappelijke publicatie. De bedoeling is dat DNB de indicator ook in de praktijk gaat gebruiken.

Ook het FD wil de indicator gaan gebruiken. Hoe frequent hij gepubliceerd zal worden, is nog niet helemaal duidelijk. Maar het zou zonde zijn om niets te doen met zo'n waardevolle schat aan gegevens, vindt de hoofdredactie. Zeker nu die waarde wetenschappelijk bewezen is.

Ook de onderzoekers zijn met de resultaten tot nu toe zeer tevreden. De Winter: 'De resultaten voor Nederland komen overeen met de uitkomsten van eerder buitenlands onderzoek. Krantenberichten zijn een relevante bron voor het monitoren en voorspellen van de economie.'