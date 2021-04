Energie 'We waren niet empathisch, maar we zijn geen slechte mensen’ Johan Atema droomde van Ajax 1, maar werd in 2018 directeur van de NAM. Het bedrijf achter de gaswinning in Nederland is controversieel vanwege de aardbevingen. De NAM heeft, als instituut, te lang gedacht dat het alles zelf wel af kon, erkent Atema. ‘We misten de verbeeldingskracht om te zeggen: we moeten naar nul in Groningen.’

