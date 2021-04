Samenleving In Rotterdam maken pindakaas en margarine plaats voor watervilla's De kop van Feijenoord verliest zijn iconen. Eerst verdween het hoofdkantoor van Unilever, toen de pindakaasfabriek van Calvé. En nu sluit de margarinefabriek na 130 jaar zijn deuren. Is de Rotterdamse volkswijk Feijenoord nog wel een plek voor industrie? En zo nee, voor wie dan wel? ‘Alles en iedereen moet plaatsmaken voor dure woningen.’

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: In Rotterdam maken pindakaas en margarine plaats voor watervilla's Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren