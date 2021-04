Detailhandel Hema-bestuurders: 'We waren direct in crisismodus' Ceo Tjeerd Jegen en financieel directeur Joost de Beijer zaten achter het stuur van Hema toen het warenhuisconcern vorig jaar de afgrond naderde. Nu blikken ze terug. 'In mijn achterhoofd wist ik: Hema kan hier sterker uitkomen.’

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hema-bestuurders: 'We waren direct in crisismodus' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren