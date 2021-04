Financiële sector Vijf jaar Panama Papers: datalek heeft nog steeds wereldwijde impact Precies vijf jaar geleden berichtten het FD, Trouw en 110 andere media uit verschillende landen voor het eerst over de Panama Papers. Sindsdien haalden Belastingdiensten al minimaal $1,4 mrd op naar aanleiding van dit beroemde lek. Ook in Nederland is veel gebeurd. Een terugblik.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Vijf jaar Panama Papers: datalek heeft nog steeds wereldwijde impact Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren