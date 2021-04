Buitenland

Energievretende 'bitcoinfabrieken' steeds verder in het nauw in China

Naar schatting ruim twee derde van alle bitcoinfabrieken bevindt zich in China. Er is ruimte, geld en energie te over. Maar vanwege het wel érg hoge stroomverbruik staat het delven van bitcoins onder druk. In de Chinese regio Binnen-Mongolië zijn de bitcoinfabrieken al verboden, in het inmiddels beruchte Xinjiang zijn ze er nog volop. Op bezoek in een grijs gebied.