Juridisch 'Een collega-onderzoeker werd van de weg gereden door Oost-Europeanen' Vijf jaar na de ondergang van Royal Imtech moeten de bestuurders ervan zich voor het eerst in alle openbaarheid verantwoorden bij de rechter. Aanstichter is Pieter Lijesen van de Stichting Imtech Shareholders Action. Hij deed jarenlang onderzoek naar het grootste faillissement sinds de Tweede Wereldoorlog. Een interview. 'Ik denk dat ze er slecht van slapen.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Een collega-onderzoeker werd van de weg gereden door Oost-Europeanen' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren