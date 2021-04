Buitenland Pingpong en andere middelen om grootmachten in te dammen Hoe om te gaan met de twee grote machten China en Rusland die de liberale orde en soevereiniteit van landen niet accepteren? De boodschap van de naoorlogse topdiplomaat George Kennan staat nog recht overeind: de regeringen in Moskou en Peking denken niet zoals wij. Zeker nu de spanning oploopt mogen Europa en Amerika zich niet tegen elkaar laten uitspelen. En ook Europa moet een actieve rol spelen in de diplomatie van de indamming.

