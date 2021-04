Essay

Wees ambitieus en vergeet de staatsschuld en begrotingsregels

Moeten we meer investeren in 'brede welvaart' of moeten we de broekriem weer aanhalen en terug naar de strenge oude begrotingsregels? Sociale partners staan hier recht tegenover de ambtelijke elite. Voor FD-essayist Ed Groot is de keuze niet moeilijk: kijk voorbij de risicomijdende Haagse dynamiek en deins niet terug voor grote bedragen, want investeren is nu gratis.