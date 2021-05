Politiek 'Meer dan een individueel recht is privacy een publiek goed' Kathalijne Buitenweg (51) was een van parlementaire waakhonden die Big Tech jarenlang in de kuiten beet. Ze neemt afscheid van de politiek en wordt lid van de Raad van State, het adviescollege voor nieuwe wetgeving. Haar boek 'Datamacht en tegenmacht' is een politiek testament voor de volgende generatie politici.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Meer dan een individueel recht is privacy een publiek goed' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren