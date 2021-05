Auto Carlos Ghosn: 'Ik ben ontsnapt aan een langzame dood' Carlos Ghosn bereikte ongekende hoogten als redder van de mondiale auto-industrie, belandde in een Japanse cel en ontvluchtte het eiland in een instrumentenkoffer. Het FD zocht de gevallen Nissan-ceo op in Beiroet voor een exclusief interview. Hij spaart niets en niemand. Behalve zichzelf. 'Ik ben opgeofferd voor een hoger doel.'

