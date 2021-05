Cultuur Lady Gaga bewijst dat de Italiaanse filmindustrie er weer toe doet Na de glorieuze jaren vijftig en zestig verdween Italiaanse cinema langzaam van het wereldtoneel. Maar door aantrekkelijke belastingwetten, een doortastende minister en de onstilbare honger van de streamingreuzen draaien de Romeinse Cinecittà-studio's weer op volle toeren. ‘We beleven een recordjaar en dit is nog maar het begin.’

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Lady Gaga bewijst dat de Italiaanse filmindustrie er weer toe doet Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren