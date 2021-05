Achtergrondgesprekken 'Zo’n vrouw die zonder boerka niet meer naar de supermarkt mag, is dat het waard?' Nilüfer Gündoğan liep vast bij D66. Nu is ze de nummer 2 van de pro-Europese nieuwkomer Volt. Ze vent haar Turkse roots niet uit zoals Kamerleden van partijen als Denk dat wel doen. Maar aan gepeperde meningen geen gebrek. 'Frankrijk is extreem islamofoob.' Deel 16 van de serie Achtergrondgesprekken.

