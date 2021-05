Energie De samenleving neemt de regie over bij Shell. Wat nu? Ben van Beurden zag zich woensdag uit de drivers seat van Shell geduwd door de rechter, die luidkeels werd aangemoedigd door Milieudefensie. Veel aandeelhouders gaat de vergroening bij de olie- en gasmultinational ook niet snel genoeg. Wat moet je dan als topman? Er zit maar één ding op: meebewegen. En eindeloos blijven uitleggen.

