Energie Johan en Sandra uit Overschild verhogen dan maar de hypotheek Uit het Groningenveld wordt nauwelijks meer gas gewonnen. Aardbevingsprobleem opgelost? Toch niet. Duizenden mensen zitten nog in onzekerheid. Zoals Johan en Sandra. Hun huis in Overschild werd gesloopt, maar het te herbouwen huis is te duur. Dus wat nu?

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Johan en Sandra uit Overschild verhogen dan maar de hypotheek Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren