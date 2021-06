Arbeidsmarkt Journalist, advocaat of tandarts: agressie hoort er steeds meer bij In de rechtszaal, op kantoor, op sociale media of aan de balie: werkenden krijgen vaker te maken met agressief gedrag. Corona heeft de trend van verruwing versneld, lijkt het. 'Onze noodtelefoon wordt wekelijks gebeld.'

