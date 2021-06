Arbeidsmarkt De man die VNO op ander spoor bracht: 'Werkgevers zijn ook ouders en bezorgde Nederlanders' Er waait een nieuwe wind bij VNO-NCW. Hans de Jong, scheidend directeur van Philips Nederland, zette achter de schermen de lijnen uit voor de radicale koersverandering, die werkgevers oproept meer aandacht te schenken aan milieu en kansengelijkheid. 'Wij hebben baat bij een stabiel land met een goed opgeleide beroepsbevolking.'

