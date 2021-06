Economie

Inflatie: opeens gaat het (te) hard

Jarenlang was de inflatie met geen stok omhoog te krijgen, maar nu we corona achter ons laten, zien we schaarste en beginnen de prijzen op te lopen. Belanden we weer in de jaren twintig van de vorige eeuw? Of in de jaren zeventig? In beide gevallen liep het niet goed af.