Zorg 'Ik hak weer moeiteloos vijftig kreeften achter elkaar door' De schrik bij mensen met zwaar overgewicht zit er goed in nu is gebleken dat ze vele malen meer kans maken om op de ic terecht te komen bij een covidbesmetting. De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) kampt sinds corona met lange wachtlijsten. Nieuwe behandelmethodes bieden uitkomst, maar moeten vaak uit eigen zak worden betaald. Een vorm van tweedeling in de zorg ligt op de loer.

