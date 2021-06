Politiek Terug bij af: op zoek naar het ware gezicht van het CDA Verlaat Pieter Omtzigt een zinkend schip? Het CDA zit in een decennialange trend omlaag. Lokaal nog steeds een grote bestuurderspartij, maar landelijk de kruimeldief van de VVD. Interim-voorzitter Marnix van Rij moet de partij weer op de rails krijgen op een crisiscongres in september. Hij is zeer bekend met politieke bijna-doodervaringen.

