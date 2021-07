Achtergrondgesprekken 'De donkere spelers verdienden veel minder dan de rest' Als ex-profvoetballer en zaakwaarnemer kent Sigi Lens (57) zijn sport van verschillende kanten. Racisme in het voetbal is nooit weggeweest en zal ook nooit verdwijnen, stelt hij. 'Aanvoerdersbanden met “Unite against racism” lossen het probleem niet op.' Maar de salarisstrookjes kloppen inmiddels heel behoorlijk. Deel 18 in de serie Achtergrondgesprekken.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'De donkere spelers verdienden veel minder dan de rest' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren