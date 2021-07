Farmacie Antidepressiva: het verbeten gevecht om de afbouwdoses van apotheker Paul Harder Meer dan een miljoen Nederlanders gebruiken antidepressiva, en stoppen is niet altijd eenvoudig. Want patiënten krijgen nogal eens te maken met ontwenningsverschijnselen. Een Brabantse apotheker heeft een oplossing, maar die wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Het leidde tot een hoog oplopend conflict. 'Ze zijn helemaal gek.'

