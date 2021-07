Levensmiddelen

Gevallen Danone-ceo: 'Ik wilde het systeem van binnenuit veranderen'

Is Emmanuel Faber de Danone-ceo die moest opstappen vanwege zijn groene idealen? Of werd hij door laffe commissarissen de afgrond ingeduwd? In gesprek met het FD in Parijs vertelt 'de Franse Paul Polman' over zijn opzienbarende val in maart. ‘Hebzucht kan zwaarder wegen dan een persoonlijke band.’