Europa Is Mario Draghi de Hercules die Italië gaat opschudden? Italië, economisch gezien al sinds mensenheugenis dé zieke man van de eurozone, kan zich met Europese miljarden genezen. Krijgt Rome met de ruim €200 mrd uit het coronaherstelfonds een historische kans? Deel een van een serie over de Italiaanse sprong voorwaarts.

