Buitenland Corruptie zit in Zuid-Afrika al sinds de VOC-kolonisatie ingebakken Wie spreekt over de Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC, heeft het al snel over corruptie. Maar de kiem daarvoor werd al drieënhalve eeuw eerder geplant. De winst van de Nederlandse VOC ging boven alles, legt FD-correspondent Niels Posthumus uit in zijn boek ‘Alle problemen begonnen met Van Riebeeck’.

