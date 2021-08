Fiscaal Deze twintiger eist een forse belastingaanslag op haar miljoenenerfenis De in Wenen wonende Marlene Engelhorn (1992) behoort tot een van de rijkste Duitse ondernemersfamilies. Ze haalde onlangs het nieuws met haar plan om afstand te doen van een groot deel van haar verwachte erfenis. Engelhorn hekelt de belastingontwijking van mede-rijken en hun gewiekste adviseurs. 'Je reinste diefstal van de maatschappij is het.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Deze twintiger eist een forse belastingaanslag op haar miljoenenerfenis Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren