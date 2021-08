Accountancy Bij Flynth botsten boeren met buitenlui Het komt niet vaak voor dat een voltallige raad van commissarissen het veld ruimt. Het gebeurde bij Flynth, met 35.000 klanten 's lands grootste accountantsorganisatie voor de agrarische sector en het mkb. Oorzaak: een keiharde machtsstrijd bij het kantoor dat zich juist laat voorstaan op zijn coöperatieve karakter. Een reconstructie. 'Hoe kun je nu niet eens weten hoeveel je in kas hebt?!'

