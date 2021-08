Toerisme en recreatie Marktleider in charmeurs met Woodstock-appeal Ondernemer Jeroen Tokmetzis (35) beweegt zich als een Pac-Man over de oldtimermarkt. Zijn pronkstukken: klassieke Volkswagenbusjes die hij namen geeft als 'Mr. Pistache' en 'Miss Peach'. Rond die 'karakters' wil hij nu ook coffeebars en een kledinglijn bouwen. 'Alles draait om storytelling.'

