Markten Na de 'Nixon-schok' begon het grote zweven - en veranderde er weinig Toen de Verenigde Staten in 1971 de dollar lieten 'zweven', was de verwachting dat de oude internationale monetaire ordening voorgoed voorbij was. Daarmee zou ook een einde komen aan de Amerikaanse economische en monetaire hegemonie. Niets bleek minder waar. De dollar blijft oppermachtig. En de kritiek op zijn dominantie is nog altijd even luid, constateert Berkeley-hoogleraar Barry Eichengreen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Na de 'Nixon-schok' begon het grote zweven - en veranderde er weinig Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren