Crypto President dringt El Salvador bitcoin-wereldprimeur op Op 7 september aanvaardt El Salvador als eerste land de bitcoin als wettig betaalmiddel, zelfs voor belastingen. President Bukele belooft zijn volk gouden bergen, het IMF vreest macro-economische instabiliteit. Een Salvadoraans surfdorp experimenteert al sinds 2019 met de cryptomunt. De reacties zijn op z'n zachtst gezegd wisselend. 'Ik ben $400 aan spaargeld kwijtgeraakt.'

