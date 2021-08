Buitenland India: van wereldgoeroe tot naar adem happend probleemkind De tweede coronagolf heeft India’s zelfbeeld aangetast. Voor het eerst sinds lange tijd moest het enorme land internationale hulp accepteren. Het economisch herstel gaat langzaam door een gebrek aan consumentenvertrouwen. 'Voordat je een wereldleider kunt zijn, moet je eerst voor je eigen volk kunnen zorgen.'

