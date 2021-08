Banken Top Volksbank: 'De vlootschouw is hier nog in volle gang' Echt goed gaat het niet met de Volksbank. De bank doet het slechter dan zijn concurrenten en volgens kersverse president-commissaris Gerard van Olphen is het na een turbulente periode tijd voor rust, reinheid en regelmaat. Daarin vindt hij een strijdlustige Martijn Gribnau, ceo van de Volksbank, aan zijn zijde. 'Nee, ik ben nu niet tevreden. Maar de strategie klopt.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Top Volksbank: 'De vlootschouw is hier nog in volle gang' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren