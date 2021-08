Europa 'Ik heb moeten vechten om kritiek op mezelf te krijgen' Serie-ondernemer Karel Boersma (75) had op zijn lauweren kunnen rusten. Maar waarom zou je dat doen als je een goed idee hebt? 'Ik hoef me niet te bewijzen, hoef ook niet te scoren. Maar ik wil iets maken, en mijn product moet uitblinken.'

