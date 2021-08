Buitenland

Afghanistan: de harde lessen van een 'totaal zinloos' optreden

De bedoelingen waren goed, de uitkomst dramatisch. Het debacle in Afghanistan werpt de vraag op of het überhaupt een goed idee is om van buitenaf een regime te bouwen op de ruïnes van een 'mislukt land'. ‘De VS hebben Afghanistan in twee decennia van onzekerheid en onveiligheid gestort.’ En betaalden daar zelf een hoge prijs voor, in geld en in soldatenlevens.