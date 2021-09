Samenleving Einde vakantie: de vaccinatiediscussie barst nu pas echt los Het overgrote deel van de Nederlandse volwassenen is inmiddels gevaccineerd. Geen zorgen meer dus op de werkvloer? Integendeel: nu de zomervakantie overal voorbij is, stapelen de dilemma's zich op. De discussies - grote woorden worden niet geschuwd - houden niet per se rekening met de juridische kaders. En werkgevers en vakbonden staan ouderwets tegenover elkaar.

